Посла России пригласили в МИД Чехии из-за запрета чешской организации в РФ

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в министерство иностранных дел Чехии из-за запрета работы чешской организации «Человек в беде» на территории России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу чешского дипломатического ведомства.

По информации пресс-службы, встречу с послом России проведет заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Повейшил, так как глава ведомства Томаш Петршичек находится в зарубежной поездке.

МИД Чехии попросил Змеевского объяснить причины включения организации «Человек в беде» в перечень организаций, деятельность которых нежелательна в России.

По заявлению ведомства, «Человек в беде» занимается деятельностью, связанной с образованием, правами человека и иными гуманитарными вопросами более чем в 50 странах, ее запрет на территории России вызывает обеспокоенность.

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