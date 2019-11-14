В Раде рассказали о задержании супруга депутата партии Зеленского по запросу России

На Украине сотрудники полиции задержали гражданского мужа депутата от фракции «Слуга народа» Анны Скороход россиянина Алексея Алякина по запросу России. Об этом сообщает другой депутат партии президента Украины Владимира Зеленского Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

Как отметил Бужанский, «пикантность ситуации» заключается в том, что задержание произошло по российскому запросу от 2017 года, который подписал заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.

Он добавил, что Касько работает на Россию и не занимается уголовными делами, связанными с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

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