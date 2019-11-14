Число детей-сирот почти вдвое уменьшилось за четыре года в России

С 2015 года по 2019 год число детей-сирот сократилось на 46% в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой главу департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Ирину Терехину.

По ее словам, в 2019 году в стране было зафиксировано 43,7 тысяч воспитанников в детских домах. Это число почти вдвое (на 46%) ниже показателя 2015 года — 87,2 тысяч детей.

Терехина также рассказала, что число детских домов уменьшилось в России за четыре года в среднем на 24%. По последним данным, в стране зарегистрированы чуть больше 1,3 тыс. заведений.

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