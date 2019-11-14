Член-корреспондент РАН Запесоцкий: порядок в науке нужно наводить чистыми руками

Член-корреспондент РАН, академик Российской академии образования, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета Александр Запесоцкий уверен, что порядок в науке нужно наводить чистыми руками.

Такое заявление он сделал в интервью ТАСС.

Запесоцкий признал, что проблеме качества исследований, борьбе с плагиатом и иными формами научной недобросовестности нужно уделять серьезное внимание.

«Диссернет» же, в его представлении, — группа самодеятельных активистов, провозгласившая себя «борцами за науку», реальную работу в этом направлении дискредитирует.

«Эти люди сами занимаются скверными делами. Вперемежку с предъявлением резонных претензий создают ложный компромат, выступают с недобросовестными заявлениями. Такое настоящей науке не нужно», — уверен Запесоцкий.

«Недавно вышел доклад «Диссернета», в котором 20% ректоров российских вузов безосновательно объявлены «диссероделами» — это попытки породить недоверие к высшему образованию страны в целом, — констатирует ученый. — Нельзя спекулировать на проблемах».

Запесоцкий признает возможность отдельных нарушений. В целом же, по его словам, говорить о сколько-нибудь массовых проявлениях научной недобросовестности, например, ректорами нет оснований. Другое дело, что в обществе в принципе существует серьезный запрос на разоблачения всевозможных злоупотреблений.

«Мы в СПбГУП ввели обязательную проверку работы на плагиат первыми в стране. И хорошо знаем, что в зависимости от программной настройки компьютера плагиатом может стать название вуза или города, любое имя, любой текст вообще. Посмотрите: математики используют придуманные арабами цифры, гуманитарии заимствуют из русского языка все слова, которые используют. Чем не плагиат? Одна из лучших стандартных программ «Антиплагиат» может вменить вам в вину фрагменты из вашей же диссертации, украденные у вас и размещенные на платных сайтах. То есть ученый имеет шанс стать плагиатором собственных текстов. А еще надо разбираться, кто у кого списал, — рассказал Запесоцкий в интервью уже «Московскому комсомольцу». — Совсем необязательно создателем текста является первый публикатор. Под понятия плагиата не подпадают случаи соавторства, совпадения текстов руководителя научной группы и его сотрудников и т.д. Короче говоря, одного только совпадения текстов совсем недостаточно для установления факта плагиата».