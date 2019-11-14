СМИ назвали возможное имя стрелка из Благовещенска

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Стрельбу в колледже в Благовещенске, по предварительным данным, открыл 19-летний студент Данил Засорин.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как сообщается, молодой человек пришел в здание колледжа с ружьем Иж-81, которое спрятал под верхней одеждой.

По данным СМИ, он начал курить прямо в коридоре колледжа, а когда ему сделали замечание открыл огонь.

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