СМИ назвали возможное имя стрелка из Благовещенска
Стрельбу в колледже в Благовещенске, по предварительным данным, открыл 19-летний студент Данил Засорин.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как сообщается, молодой человек пришел в здание колледжа с ружьем Иж-81, которое спрятал под верхней одеждой.
По данным СМИ, он начал курить прямо в коридоре колледжа, а когда ему сделали замечание открыл огонь.
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