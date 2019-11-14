Причиной стрельбы в колледже Благовещенска мог стать конфликт учеников

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Причиной стрельбы в строительном колледже в Благовещенске мог стать конфликт между учениками, сообщает ТАСС.

Об этом рассказали в МВД.

«Предварительно, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками», — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего устанавливаются.

В результате инцидента погибли два человека.

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