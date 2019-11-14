Причиной стрельбы в колледже Благовещенска мог стать конфликт учеников
Причиной стрельбы в строительном колледже в Благовещенске мог стать конфликт между учениками, сообщает ТАСС.
Об этом рассказали в МВД.
«Предварительно, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками», — говорится в сообщении.
Подробности произошедшего устанавливаются.
В результате инцидента погибли два человека.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Появилось видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске
— Названо число погибших при стрельбе в колледже в Благовещенске