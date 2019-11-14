Появилось видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Инцидент со стрельбой в строительном колледже в Благовещенске попал на видеозапись. Кадры с места происшествия опубликовал РЕН.

На кадрах видно, как по Красноармейской улице от здания колледжа разбегаются люди, а около учебного заведения стоят полицейские автомобили.

Также стало известно, что молодой человек открыл стрельбу на третьем этаже здания.

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