Мэр Благовещенска созвал экстренную комиссию после стрельбы в колледже

Мэр Благовещенска собирает экстренную комиссию по мерам безопасности после стрельбы в местном колледже, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказала пресс-секретарь мэра Екатерина Касимова.

Она уточнила, что после поступления сообщения на номер «112», все оперативные службы, мэр и заммэра выехали на место.

«Сейчас мэр собирает экстренную комиссию по ЧС по мерам обеспечения безопасности на территории образовательных учреждений», — сказала Касимова.

Студент строительного колледжа открыл стрельбу после того, как его выгнали из аудитории за опоздание.