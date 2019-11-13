Друг семьи рассказал об убитой Соколовым в Петербурге аспирантке

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Друг семьи Ещенко, проживающий в станице Краснодарского края, рассказал о личности убитой в Санкт-Петербурге аспирантке, передает РЕН ТВ.

Мужчина сообщил, что учился в одной школе с отцом погибшей, был знаком с его семьей с 90-х годов. Он помнит Анастасию Ещенко как способного ребенка, который стремился к знаниям.

Друг семьи также рассказал, что она закончила школу с золотой медалью и получила высокие баллы на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), в частности, набрала 100 баллов по истории. Девушка, по его словам, интересовалась книгами и учебниками больше, чем общением с людьми.

Он назвал произошедшее с Ещенко трагедией, которая коснулась всех жителей станицы.

Преподаватель истории доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, тело которой он расчленил и выбросил в реку Мойка.

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