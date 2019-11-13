Адвокат историка-расчелинителя заявил, что «суд божий» над Соколовым уже свершился

Адвокат Александр Почуев, представляющий интересы доцента СпбГУ Олега Соколова, арестованного по делу о жестоком убийстве аспирантки, считает, что над его подзащитным уже свершился «суд божий», поскольку он провел 40 минут в холодной воде и остался жив. Об этом сообщает Life.

Представитель защиты заявил, что Соколов мог утонуть, или умереть от переохлаждения организма.

«Человек провел 40 минут в ледяной воде. Честно говоря, суд Божий над ним уже свершился», — заявил Почуев.

Адвокат заявил, что «Господь его оставил в живых», чтобы историк имел право на защиту.

Соколова обвиняют в убийстве своей 24-летней сожительницы, тело которой он расчленил и выбросил в реку Мойку.

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