Адвокат историка-расчелинителя заявил, что «суд божий» над Соколовым уже свершился

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Крупнейший специалист по биографии Наполеона, профессор СПбГУ Олег Соколов Крупнейший специалист по биографии Наполеона, профессор СПбГУ Олег Соколов
Крупнейший специалист по биографии Наполеона, профессор СПбГУ Олег Соколов
andrewboykovlivejournal.com

Адвокат Александр Почуев, представляющий интересы доцента СпбГУ Олега Соколова, арестованного по делу о жестоком убийстве аспирантки, считает, что над его подзащитным уже свершился «суд божий», поскольку он провел 40 минут в холодной воде и остался жив. Об этом сообщает Life.

Представитель защиты заявил, что Соколов мог утонуть, или умереть от переохлаждения организма.

«Человек провел 40 минут в ледяной воде. Честно говоря, суд Божий над ним уже свершился», — заявил Почуев.

Адвокат заявил, что «Господь его оставил в живых», чтобы историк имел право на защиту.

Соколова обвиняют в убийстве своей 24-летней сожительницы, тело которой он расчленил и выбросил в реку Мойку.

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