Вильфанд оценил данные об аномальных холодах в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал данные о наступающих на Россию аномальных холодах. Об этом сообщает НСН.

Он сказал, что безопасным считается отклонение температуры от нормы на 7 градусов. На Урале, в Томской и Новосибирской областях оно составит от 14 до 18 градусов. Так, в Иркутской области столбики термометров могут опуститься до рекордных -45°С.

Вильфанд подчеркнул, что это может создать повышенную нагрузку энергетикам, поскольку такие холода продлятся несколько дней, а данные районы густо населены.

Он также пояснил, что такое похолодание является следствием невысокого антициклона, который служит дополнительным фактором холода.

Говоря в целом о прогнозах на зиму специалист сказал, что она будет теплее нормы.

До этого синоптики предсказали россиянам аномальные холода.