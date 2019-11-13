При попытке бегства за границу задержан третий фигурант дела об угрозах судье Мосгорсуда

В московском аэропорту Внуково задержали третьего фигуранта уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда Евгения Ерзунова. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что на него дал показания один из обвиняемых Сергей Половец.

«Еще один подозреваемый — Евгений Ерзунов — был задержан перед вылетом за границу из аэропорта Внуково», — говорится в сообщении.

Ерзунову планируют предъявить обвинение по ст. 296 УК России.

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