Синоптики предсказали комфортную погоду в Москве

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что до конца текущей недели в Москве погода будет комфортной и благоприятной, передает RT.

По словам Поздняковой, ночи на этой неделе не будут холоднее, чем прошедшие.

Синоптик отметила, что осадков не ожидается по воскресенье, 17 ноября. Температура по региону, возможно, опустится до -1°С. На остальной территории Москвы минимальная температура будет находиться в пределах от +1 до +3°С, а максимальная от +5 до +7°С.

Она добавила, что будет преобладать умеренный южный ветер, который поспособствует вентиляции города, поэтому воздух будет чистым.

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