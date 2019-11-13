На Кубани врача-нарколога осудили за хранение наркотиков

Суд Ростова-на-Дону вынес приговор кубанскому врачу-наркологу Николаю Каклюгину за хранение наркотиков, приговорив его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что Каклюгина задержали после встречи в кафе с руководителем одной из наркологических клиник. Сотрудники полиции нашли в кармане его куртки пакет с более чем 10 грамм различных наркотиков.

Защита нарколога утверждает, что наркотики ему подбросили оперативники, а дело сфабриковано по заказу руководителя наркологических центров, деятельность которых критиковал Каклюгин.

О фабрикации дела заявила и экс-подполковник полиции Ростова-на-Дону Наталья Разумная, которая сама обвиняется в том, что занималась фабриковкой уголовных дел и сейчас находится в СИЗО.

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