Задержан глава ростовского ГУФСИН

В Ростовской области был задержан глава местного управления Федеральной службы исполнения наказаний Муслим Даххаев, а также все его заместители. Об этом сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко, передает «Интерфакс».

Они задержаны по подозрению в разглашении государственной тайны.

«Ему пока инкриминируется разглашение сведений, составляющих государственную тайну», — сказал Максименко.

По словам замдиректора службы, задержанные также подозреваются в коррупционных действиях.

Стоит отметить, что до этого Даххаев был на руководящей должности ГУФСИН Дагестана с 2005 года, а в 2017 году его назначили врио начальника ГУФСИН региона.

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