Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях

Новый аэропорт Челябинска решено было назвать в честь ученого Игоря Курчатова. Фото готового к открытию аэропорта появилось в сети. Однако буквы фамилии на фасаде еще не появились, и вид здания с вывеской «Игорь» стал поводом для обсуждения и насмешек. Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Шереметьево, Домодево, Внуково. А у нас — Игорь. Просто Игорь», — появился комментарий в интернете.

Многим пользователям сети вспомнилась сценка «Уральских пельменей» с бабушкой, донимающей внука своим «И-и-игорь».

Отмечается, что «дальше пошло творчество»: кто-то сделал фотожабу, приделав к авиавокзалу портрет певца Игоря Николаева. А кто-то высмеял замысел архитектора, сравнив здание аэропорта со степлером.

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