В Венеции объявят режим стихийного бедствия из-за наводнений
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро решил объявить о бедственном положении итальянского города из-за наводнений и прогнозируемого ухудшения погоды. Об этом он сообщил в Twitter.
Бруньяро, стоя по колено в воде на площади Сан-Марко, рассказал, что сильные дожди нанесли серьезный урон Венеции.
По его словам, уровень воды достиг 1,8 м.
«Ситуация драматическая», — констатировал Бруньяро.
В последние дни большая часть Италии подверглась проливным дождям. Площадь Сан-Марко была затоплена белее чем на один метр шестой раз за 1200 лет. В ближайшие дни в стране также прогнозируется плохая погода.
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Sarà una lunga notte. L'acqua alta inizia a scendere. La paura di qualche ora fa ora lascia spazio alla conta dei primi danni. Una marea a 187 cm è una ferita che lascia segni indelebili. Adesso il governo deve ascoltare #Venezia pic.twitter.com/bRIxKwm8vn— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 12 ноября 2019 г.