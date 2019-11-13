Посольство РФ в США выразило госдепу протест в связи с экстрадицией россиянина Буркова

Российское посольство в США направило ноту протеста в госдепартамент в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова. Об этом сообщается в Facebook диппредставительства.

Представители посольства назвали экстрадицию россиянина из Израиля в США «охотой» за российскими гражданами.

Кроме того, представители посольства России в США планируют посетить Буркова, который находится в следственном изоляторе в штате Вирджиния, в «ближайшее время».

В дипмиссии отметили, что находятся в контакте с семьей мужчины, а также пообещали оказать ему всю необходимую помощь.

Бурков в 2015 году был задержан в Израиле по запросу США по подозрению в «хакерской деятельности».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экстрадированному в США из Израиля россиянину Буркову грозит 80 лет тюрьмы

— Россиянин Бурков предстал перед судом США

— Сделка с Москвой сорвалась: Израиль передаст Буркова США