Посольство РФ в США выразило госдепу протест в связи с экстрадицией россиянина Буркова
Российское посольство в США направило ноту протеста в госдепартамент в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова. Об этом сообщается в Facebook диппредставительства.
Представители посольства назвали экстрадицию россиянина из Израиля в США «охотой» за российскими гражданами.
Кроме того, представители посольства России в США планируют посетить Буркова, который находится в следственном изоляторе в штате Вирджиния, в «ближайшее время».
В дипмиссии отметили, что находятся в контакте с семьей мужчины, а также пообещали оказать ему всю необходимую помощь.
Бурков в 2015 году был задержан в Израиле по запросу США по подозрению в «хакерской деятельности».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Экстрадированному в США из Израиля россиянину Буркову грозит 80 лет тюрьмы
— Россиянин Бурков предстал перед судом США