США эвакуируют семьи дипломатов из Боливии

Власти США приняли решение о срочной эвакуации семей работающих в Боливии дипломатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что причиной для такого решения стали массовые беспорядки, которые охватили страну.

Кроме того, госдеп призвал госсотрудников, чьи функции не являются чрезвычайными, также покинуть Боливию.

Отмечается, что Боливия была включена американскими властями в «красный» список стран, которые предписано не посещать.

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