В Омской области сделали детскую горку из кладбищенской земли

В селе Красноярка Омской области местные жительницы обнаружили основу для горки, сделанную из земли с местного кладбища. Женщины сняли на видео конструкцию, расположенную на стадионе «Олимпиец». Об этом сообщает портал NGS55

Из видеоматериалов понятно, что из основы для горки местами торчат венки и искусственные цветы.

По официальному заявлению правительства Омской области, администрация поселения отправила запрос ответственным за возведение вала лицам, в котором попросила исключить ритуальные отходы из массы грунта. Если поручение не будет выполнено, ответственные будут привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством.

Позднее администрация Красноярского сельского поселения заявила, что строительство горки изо льда не планируется, а ритуальный мусор, вывезенный с кладбища, был сформирован в насыпь для подъема-спуска лыжни.

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