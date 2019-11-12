Вышла на совободу сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе, пишут СМИ

Обвиняемая Ольга Алисова во время заседания Железнодорожного городского суда 28 августа 2017 года и...
«Газета.Ru»

Ольга Алисова, которая сбила насмерть шестилетнего мальчика в подмосковном городе Балашиха в 2017 году, вышла на свободу. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно имеющейся информации, Алисова вышла на свободу в понедельник, 11 ноября, по окончании срока. В настоящий момент она проживает в родном городе Балашове.

Ранее Алисовой назначили наказание в виде трех лет колонии-поселения. Она отсидела весь срок.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Это сговор»: чем поплатился эксперт по делу «пьяного» мальчика

Суд отказал в отсрочке приговора сбившей «трезвого мальчика» Ольге Алисовой

Год без «трезвого мальчика»: почему дело до сих пор не закрыто