В лесу под Ставрополем нашли завернутый в пакет телефон пропавшей 16-летной девочки

В лесу Ставрополя обнаружили завернутый в пакет мобильный телефон 16-летней школьницы, которая пропала в минувший понедельник, 11 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК по Ставропольскому краю.

По данным местного отдела МВД, подросток вышла из дома и до сих пор не вернулась.

К поискам школьницы привлечены следователи СКР и полицейские, поисковый отряд «Лиза Алерт», а также местные жители.

«К настоящему времени в лесополосе обнаружен завернутый в полиэтиленовый пакет мобильный телефон, принадлежащий пропавшей девушке», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

Известно, что расследование лично ведет глава следственного управления СК России по Ставропольскому краю Игорь Иванов.

Сейчас он находится на месте обнаружения телефона, где также ведутся поисковые и следственные мероприятия.

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