Дело о жестоком убийстве мужем котов жены прекратили из-за примирения супругов

В Екатеринбурге районный суд закрыл уголовное дело об убийстве местным жителем двух котов своей жены в связи с примирением супругов, сообщает РИА «Новости».

По данным регионального МВД, после ссоры с женой, мужчина топором зарубил ее котов — Муру и Кокоса, после чего отправил ей фото убитый питомцев и пригрозил аналогичной расправой.

Было возбуждено уголовное дело по факту жесткого обращения с домашними животными, мужчине грозило лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Также, по данным суда, мужчина обвинялся по статье «Истязание». Однако в картотеке суда указано, что дело прекращено в связи с примирением с потерпевшим.

Теперь изучить материалы суда намерена региональная прокуратура, чтобы вынести решение об обжаловании.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Коты спасли от смерти своих хозяев во время оползня в Италии —Подростки взорвали щенков петардами в Башкирии