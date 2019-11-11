Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам в Кувейте

Российскую предпринимательницу Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что также суд Кувейта назначил Лазаревой крупный денежный штраф.

Уточняется, что адвокаты россиянки настаивают, что якобы растраченные деньги вернулись на счета инвесторов с примерно стопроцентной прибылью в феврале 2019 года. Лазарева планирует обжаловать решение кувейтского суда через 90 дней.

Россиянку весной 2018 года также приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в невыполнении работ по созданию портового хаба. Являющаяся вице-президентом и управляющим директором компании KGLI Лазарева была задержана в ноябре 2017 года.

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