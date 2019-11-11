Транспортный хаос произошел в Гонконге из-за демонстрантов
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В Гонконге протестующие устроили транспортный хаос, перекрыв движение многих дорог и нарушив работу метрополитена. Об этом сообщает ТАСС.
Демонстранты в масках вышли на улицы Гонконга рано утром 11 ноября. Они разбрасывали мусорные баки на дорогах, ломали светофоры, устраивали поджоги. В результате их действий на трассах образовались пробки.
Кроме того, некоторые станции метро не смогли открыться утром.
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