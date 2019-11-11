Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
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На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова — Александра Лося. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на адвоката Владислава Добоша.
Согласно его данным, Пархоменко был застрелен во время конфликта на охоте в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов.
Также в результате стрельбы был ранен 52-летний житель Киевской области. Его госпитализировали с огнестрельным ранением.
По словам адвоката, данные о смерти Пархоменко ему подтвердили в районном отделении полиции.
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