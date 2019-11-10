В польском сейме выступили против эсктрадиции украинского националиста в Россию

Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию задержанного в Польше лидера украинских националистов Игоря Мазура. Об этом она написала в своем Facebook.

Она отметила, Мазур является смелым гражданским активистом, а также ветераном войны в Донбассе, Грузии и Чечне.

По словам Госевской, его задержание — исключительно техническое исполнение Польшей международных договоров и обязательств.

Политик подчеркнула, что польские пограничники были обязаны задержать Мазура, поскольку он находится в розыске по линии Интерпола.

Кроме того, Госевская уведомила, что будет лично отстаивать его невиновность в суде.

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