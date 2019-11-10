Умер академик РАО Михаил Щетинин
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Академик Российской академии образования, основатель и директор экспериментальной общеобразовательной школы интернатного типа Михаил Щетинин скончался 10 ноября в возрасте 76 лет. Об этом сообщает РИА «Новости»и со ссылкой на президента РАО Юрия Зинченко.
«Сегодня утром остановилось сердце академика РАО Михаила Петровича Щетинина. Вечная память великому педагогу» — сказал Зинченко.
Уточняется, что Щетинин создал новаторскую педагогическую систему для личностного и патриотического развития детей, которое совершается через свободу выбора деятельности и творчества, труд, спорт и красоту.
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