Певец Шура рассказал про последние годы жизни Паши Фейсконтроля

Певец Шура рассказал о том, что промоутер Павел Пичугин, известный как Паша Фейсконтроль, вел здоровый образ жизни. Об этом сообщает «360».

Шура сказал, что не может поверить в то, что его друг ушел из жизни в таком молодом возрасте.

«Причем удивительно то, что в последние годы он абсолютно был адекватен, нормален, не пил, ЗОЖ. Он меня все время в бассейн таскал», — говорит артист.

Певец также отметил, что сейчас ему тяжело говорить о случившемся и пока он может только принести соболезнования родственникам Пичугина.

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