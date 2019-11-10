В воскресенье ожидается до +12°С

В Москве в воскресенье, 10 ноября, ожидается облачная погода с температурой до +12°С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице прогреется до +10 — +12°С, возможны небольшие дожди. Ветер будет южного и юго-восточного направления со скоростью 5 — 10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +6 — +8°С. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.