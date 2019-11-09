Большинство жителей Донбасса захотели стать частью России

Около 64% жителей Донбасса выступают за то, чтобы присоединиться к российскому государству. Результаты опроса опубликованы в «Зеркало недели».

Согласно данным исследования, почти 51% жителе, самопровозглашенных ДНР и ЛНР захотели стать частью России. Еще 13,4% изъявили желание войти в состав РФ, но с учетом присвоение территории особого статуса.

Также чуть больше 5% граждан сказали, что хотят, чтобы Донбасс стал украинским. Кроме того, 13,4% хотят, чтобы территории были частью Украины, но с особым статусом.

Уточняется, что опрос был проведен изданием и Украинским институтом будущего. Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 года. Было опрошено 1606 респондентов.

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