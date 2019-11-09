В сети высмеяли слова Зеленского об украинских изобретениях
Пользователи интернета высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского, а том, что именно украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений.
Как известно, он выступил с данным заявлением на Киевском международном экономическом форуме.
Многие комментаторы заметили, что Украина уже не в первый раз «выдает желаемое за действительное».
«Пора бы всем уже привыкнуть, что в мире все создано руками украинцев», — написал один из пользователей соцсетей.
По словам украинского лидера, его народ также создал PayPal и WhatsApp, компакт-диск, почтовый индекс и построил самый большой в мире самолет.
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