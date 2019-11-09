У преподавателя петербургского вуза нашли рюкзак с отрубленными руками
В Санкт-Петербурге заведено уголовное дело в отношении мужчины, в рюкзаке которого нашли отрубленные руки. Об этом сообщили на » target=«_blank»>сайте Главного управления СК России по городу.
Уточняется, что мужчину извлекли из реки Мойки с переохлаждением. В его рюкзаке были обнаружены две отрубленные женские руки и травматический пистолет.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего.
По имеющейся информации, мужчина является преподавателем вуза.
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