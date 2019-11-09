У преподавателя петербургского вуза нашли рюкзак с отрубленными руками

В Санкт-Петербурге заведено уголовное дело в отношении мужчины, в рюкзаке которого нашли отрубленные руки. Об этом сообщили на » target=«_blank»>сайте Главного управления СК России по городу.

Уточняется, что мужчину извлекли из реки Мойки с переохлаждением. В его рюкзаке были обнаружены две отрубленные женские руки и травматический пистолет.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего.

По имеющейся информации, мужчина является преподавателем вуза.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Голова в холодильнике: орчанин расчленил мать-пенсионерку

— Расчленил и спрятал: за что пенсионер расправился с 42-летней дочерью

— Отрубил руки из ревности: мужу с топором вынесли приговор