В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете. Об этом сообщает Twitter.
Так, губернатор Смоленской области Алексей Островский назвал мужчину замечательным человеком и отличным главой.
«Очень большая потеря и для семьи, и для общества», — написал Островский.
Как стало известно, Макаров погиб, помогая соседям через дорогу.
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