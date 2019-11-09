В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете. Об этом сообщает Twitter.

Так, губернатор Смоленской области Алексей Островский назвал мужчину замечательным человеком и отличным главой.

«Очень большая потеря и для семьи, и для общества», — написал Островский.

Как стало известно, Макаров погиб, помогая соседям через дорогу.

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