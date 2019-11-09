У задержанного за убийство экс-мэра Киселевска нашли схрон с оружием и драгоценностями
Сотрудники СК нашли на территории домовладения одного из задержанных по обвинению в убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева схрон с оружием и золотыми изделиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.
Как стало известно, тайник был найден в холодильнике, который был закопан в землю.
Уточняется, что в нем были оружие, боеприпасы, наручники, перчатки, маски, а также изделия из золота.
Как отмечается, по данным находкам проведут 13 судебных экспертиз.
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