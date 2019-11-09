Специалисты рассказали об опасности кухонных губок для здоровья

Специалисты Роспотребнадзора провели исследование кухонных губок для мытья посуды и обнаружили в них 362 бактерий различных видов, которые способны вызывать различные инфекционные заболевания. Об этом сообщает ТАСС.

По словам экспертов, доказано, что кухонная губка может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза.

Они утверждают, что в 77% исследованных кухонных губок были обнаружены колиформные бактерии, вызывающие острые кишечные инфекции. В 86% губок выявлены дрожжи и плесень, а в 18% — стафилококковые бактерии.

Кроме того, в ведомстве отметили, что часто источником распространения инфекции становятся раковины, столешницы, разделочные доски, холодильники, кухонные принадлежности (губки, полотенца, тряпки), мусорные ведра, а также комбайны, мясорубки, блендеры и миксеры.

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