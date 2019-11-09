Вывезший детей из Швеции россиянин Лисов вернулся в Россию
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Россиянин Денис Лисов, который вывез своих детей в Польшу из Швеции, прилетел в Россию, сообщает ТАСС.
Семья после возвращения в Хабаровск должна направиться к родственникам.
Власти региона пообещали помочь Лисовым с документами с оформлением в детский сад и школу, а также оказать им необходимую юридическую помощь.
Как стало известно, шведские органы ювенальной юстиции забрали детей у Лисова после того, как у их матери диагностировали психическое заболевание. Дочерей разместили в приемной семье ливанского происхождения.
Лисов вывез детей на пароме в Польшу, где их задержали пограничники.
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