Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их. Об этом сообщает портал «Черника».

Отмечается, что один из жителей города предъявил главе администрации претензии о нерешаемом в течение нескольких лет вопросе с неработающей общественной баней и дренажной системой города.

«Была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся», — ответил Прокопьев.

Кроме того, по данным СМИ, на просьбу председателя совета ветеранов привести в надлежащий вид братскую могилу на кладбище, чиновник сказал, что в городе живут «социальные паразиты».