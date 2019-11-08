Полковник ФСБ Черкалин назвал «служебной необходимостью» хранение у родителей $50 млн
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Полковник ФСБ России Кирилл Черкалин объяснил нахождение $50 млн, €1 млн и 15 млн руб. в доме его родителей. Об этом сообщает ТАСС.
Он заявил, что это являлось «служебной необходимостью».
Отмечается, что при обыске в квартире родителей были изъяты все эти денежные средства.
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