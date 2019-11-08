Полковник ФСБ Черкалин назвал «служебной необходимостью» хранение у родителей $50 млн

Полковник ФСБ России Кирилл Черкалин объяснил нахождение $50 млн, €1 млн и 15 млн руб. в доме его родителей. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что это являлось «служебной необходимостью».

Отмечается, что при обыске в квартире родителей были изъяты все эти денежные средства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В деле полковника ФСБ Черкалина фигурирует женщина

— Деньги, часы и запонки: Черкалин отдаст миллиарды

— Полковник ФСБ Черкалин отдаст государству более 6 млрд рублей