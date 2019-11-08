В сафари-парке внесли ясность в причины смерти козла Тимура

Директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев рассказал «Газете.Ru» об одной из воз причин смерти козла Тимура, прославившегося дружбой с тигром Амуром.

Он вспомнил случай, который произошел три года назад.

«Тимур и Амур жили вместе два месяца в 2016 году — до тех пор, пока тигр не скинул козла со склона. Почти четыре года после этого они жили раздельно, общались через ограду вольеров, которые находились по соседству. То, что тигр почти 4 года назад напал на Тимура, могло повлиять на ухудшение его самочувствия. Этот случай тоже имеет значение, конечно», — подчеркнул глава парка.

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