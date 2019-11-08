Девушка-подросток умерла после драки со сверстниками в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге несовершеннолетняя девушка умерла в больнице после того, как подралась с группой подростков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечается, инцидент произошел вечером 5 ноября у торца дома по улице Машиностроителей, 20.
В драке, произошедшей после словесной перепалки, участвовали шесть несовершеннолетних.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Других подробностей не приводится.
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