Девушка-подросток умерла после драки со сверстниками в Екатеринбурге

В Екатеринбурге несовершеннолетняя девушка умерла в больнице после того, как подралась с группой подростков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 5 ноября у торца дома по улице Машиностроителей, 20.

В драке, произошедшей после словесной перепалки, участвовали шесть несовершеннолетних.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Других подробностей не приводится.

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