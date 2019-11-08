Самолет совершил экстренную посадку в Москве из-за технеисправности
close
Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за неисправности механизации крыла. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой представителя экстренных служб региона.
Как отмечается, самолет выполнял рейс № 1165 из Ростова в Москву.
В результате инцидента никто не пострадал, судно село в штатном режиме.
На борту лайнера находились 79 пассажиров и пять членов экипажа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета
— СК возбудил дело после того, как пилот пустил знакомую за штурвал самолета
— В сети появилось видео из аэропорта Амстердама после сообщений о захвате самолета