Самолет совершил экстренную посадку в Москве из-за технеисправности

Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за неисправности механизации крыла. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой представителя экстренных служб региона.

Как отмечается, самолет выполнял рейс № 1165 из Ростова в Москву.

В результате инцидента никто не пострадал, судно село в штатном режиме.

На борту лайнера находились 79 пассажиров и пять членов экипажа.

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