В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета

При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что пассажиры и члены экипажа были эвакуированы.

Службы аэропорта пожар уже ликвидировали.

Пассажиры отправятся в Магадан другим рейсом.