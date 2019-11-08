В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета
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При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.
Сообщается, что пассажиры и члены экипажа были эвакуированы.
Службы аэропорта пожар уже ликвидировали.
Пассажиры отправятся в Магадан другим рейсом.