Журналиста «Росбалта» объявили в международный розыск из-за вымогательства
МВД России попросило заочно арестовать журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которого обвиняют в вымогательстве денег и публикации фейковой информации. Об этом сообщил «Интерфаксу» его адвокат Владимир Жеребенков.
По некоторым данным, журналиста обвиняют в вымогательстве 3,3 млн рублей у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева за то, чтобы он не публиковал фейковые позорящие его сведения. Также следствие считает, что Шварев, зная о том, что сведения о бизнесмене Алишере Усманове ложные, все равно распространил их.
Адвокат пояснил, что журналист в настоящее время находится на лечении в Риге и свою вину он не признает. Обвинения ему уже заочно предъявили и объявили его в международный розыск.
«Ни его самого, ни защиту не уведомили», — добавил Жеребенков.
Планируется, что суд рассмотрит прошение о заочном аресте 11 ноября.
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