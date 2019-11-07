Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов

Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Отмечается, что подозреваемый арестован.

По данным агентства, в региональном главке МВД эту информацию официально не подтвердили и не опровергли. Там заявили, что арестован один из местных жителей.

Как сообщили местные СМИ, 23-летнего мужчину назначили начальником в августе, с тех пор в селе сгорели шесть жилых домов и несколько построек.

Во время одного из поджогов он попал в камеры видеонаблюдения.

По информации от неназванных источников, он якобы признал свою вину и заявил, что поджигал дома, чтобы проверить профпригодность пожарных.