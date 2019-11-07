СК возбудил дело об отравлении ехавших из Минвод в поезде почти 30 детей
Следователями возбуждено уголовное дело по факту отравления почти 30 детей в поезде, которые ехали из санатория в Минеральных Водах в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.
Марковская рассказала, что 44 ребенка в возрасте от 9 до 14 лет следовали из санатория в столицу. Вечером 6 ноября восемь детей сообщили сопровождающему об ухудшении самочувствия. Детям была оказана медицинская помощь.
Позже еще 21 ребенок сообщил о тех же симптомах.
В результате, по прибытии в Москву 29 детей были госпитализированы.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
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