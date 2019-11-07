Полиция Австралии разыскивает подозреваемого в убийстве россиянина

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс проводит операцию по розыску гражданина России Владимира Кондакова, которого подозревают в убийстве застройщика в Сиднее Альберта Метледжа. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные правоохранительные органы.

76-летний Метледж был обнаружен мертвым на строительной площадке в среду, 6 ноября. Рядом с ним с ножевыми ранениями находился его 33-летний сын, которого в критическом состоянии доставили в больницу.

Сотрудники полиции подозревают, что за нападением на мужчин стоит Кондаков, который работал какое-то время на Метледжа.

Отмечается, что в розыске подозреваемого задействованы вертолеты, кинологи и полицейские отряды особого назначения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Испании задержан россиянин, объявленный в международный розыск за контрабанду наркотиков

— Обвиняемого в организации убийства россиянина выслали из Чехии