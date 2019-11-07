Полиция Австралии разыскивает подозреваемого в убийстве россиянина
Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс проводит операцию по розыску гражданина России Владимира Кондакова, которого подозревают в убийстве застройщика в Сиднее Альберта Метледжа. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные правоохранительные органы.
76-летний Метледж был обнаружен мертвым на строительной площадке в среду, 6 ноября. Рядом с ним с ножевыми ранениями находился его 33-летний сын, которого в критическом состоянии доставили в больницу.
Сотрудники полиции подозревают, что за нападением на мужчин стоит Кондаков, который работал какое-то время на Метледжа.
Отмечается, что в розыске подозреваемого задействованы вертолеты, кинологи и полицейские отряды особого назначения.
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