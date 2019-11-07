Синоптики рассказали о резком похолодании в Центральной России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в центральной части России ожидается существенное понижение температуры, передает «Российская газета».

По словам эксперта, к концу недели в центральные области России придет северный антициклон, в результате чего температура существенно опустится.

Паршина подчеркнула, что в период с 7 по 11 ноября наиболее холодная погода ожидается в субботу, 9 ноября: ночью будет от -1°С до +4°С, а днем — от +3°С до +8°С.

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