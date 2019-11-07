В Оренбургской области женщину засыпало насмерть семечками

В Оренбургской области на складе участка АО «Саринский элеватор» в металлическом коробе с семечками было найдено тело 58-летней женщины без видимых признаков насильственной смерти. Об этом сообщает СК России по региону.

По предварительным данным, во время работы сотрудница предприятия была затянута в воронку, по которой подавались семена для просушки, и упала в металлический короб, заполненный семечками.

В результате женщина задохнулась от того, что у нее был прикрыт доступ к кислороду.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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