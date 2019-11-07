Психиатр рассказала, как отличить клиническую депрессию от сезонной

Психиатр, старший научный сотрудник Научного центра психического здоровья Анастасия Бебуришвили рассказала «Газете.Ru», как распознать признаки клинической депрессии и как не перепутать их с колебаниями настроения, вызванными недостатком солнечного света.

«Очень важно знать какие симптомы не пропустить: стойкое снижение настроения на протяжении более чем двух недель, утрату привычных интересов и удовольствия от любимых занятий, постоянную астению, усталость, трудности сосредоточения, замедление мышления, движений, нарушения сна и аппетита, чувство вины за свое состояние, чувство собственной никчемности», — предупредила она.

По словам психиатра, важно понять: если такие настроения охватывают человека каждую осень и зиму, с ними нельзя справиться самостоятельно.

«Если речь о незначительных колебаниях — может, конечно, помочь отдых на солнце, бережное отношение к себе и своей эмоциональной жизни — но это все в случаях, когда мы не говорим о настоящей болезни», — добавила Бебуришвили.

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